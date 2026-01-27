logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У 2026-му році зростуть ціни на пальне та сигарети: на скільки більше доведеться платити
commentss НОВИНИ Всі новини

У 2026-му році зростуть ціни на пальне та сигарети: на скільки більше доведеться платити

Акцизи та ціни: Олексій Леонов розповів, як зміниться вартість пального та сигарет у 2026 році

27 січня 2026, 13:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Україні продовжується поетапне зростання цін на підакцизні товари. За словами члена парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексія Леонова, "у 2026 році вартість сигарет зросте в середньому на 2–3,5 гривні за пачку, а пальне подорожчає на 1–2 гривні за літр".

У 2026-му році зростуть ціни на пальне та сигарети: на скільки більше доведеться платити

Уповільнення темпів акцизу та логістичні виклики: чого очікувати від цін на АЗС та тютюновому ринку

Парламентар пояснив, що підняття акцизу на тютюн — це тривалий шлях до європейських норм, який розпочався ще у 2018 році. Проте темпи цього процесу було вирішено переглянути. "Парламент спільно з урядом цього року ухвалив рішення зменшити швидкість підняття цього акцизу. Ми повинні були закінчити це підняття до 2027 року, однак продовжили його до майже 2029-го, узгодивши це з нашими європейськими партнерами", — зазначив депутат.

Щодо ринку пального, Леонов зауважив, що крім податкового навантаження, існують інші вагомі чинники впливу: світові ціни на сировину та складні логістичні умови, які в Україні зросли через постійні обстріли та зміну маршрутів постачання.

Окрему увагу депутат приділив медичному аспекту реформи. "Варто говорити і про те, що зростання акцизу на сигарети зменшує кількість курців у нашій країні. Це одна зі стратегій в питаннях охорони здоров'я, причому не тільки України, а й Європейського Союзу в цілому", — підкреслив Олексій Леонов.

Таким чином, планове підвищення залишається частиною загальнодержавної стратегії, адаптованої до сучасних економічних реалій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ціни на пальне в Україні зростають через низьку конкуренцію на українському ринку, що дозволяє великим мережам накручувати велику маржу і заробляти надприбутки, — про це висловився директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу Еспресо. За його словами, попри складні часи і війну, брендові мережі з реалізації нафтопродуктів можуть дозволити собі не лише розвивати мережу, зводити нові сучасні АЗС чи скуповувати інші, а й будувати готелі чи інший супутній бізнес.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини