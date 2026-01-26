Ціни на пальне в Україні зростають через низьку конкуренцію на українському ринку, що дозволяє великим мережам накручувати велику маржу і заробляти надприбутки, — про це висловився директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу Еспресо. За його словами, попри складні часи і війну, брендові мережі з реалізації нафтопродуктів можуть дозволити собі не лише розвивати мережу, зводити нові сучасні АЗС чи скуповувати інші, а й будувати готелі чи інший супутній бізнес.

Українці переплачують 5-7 грн. на літрі пального через "жадібність" рітейлу - експерт

"Є всі ознаки так званої картельної змови. Але ми ж з вами — лише фізособи, які не можуть це доводити чи стверджувати. Це мав би зробити Антимонопольний комітет. Але він зробив вигляд, що його наразі немає в Україні", — зазначив Омельченко.

Експерт додав, що на зростання цін могла вплинути девальвація гривні та зростання акцизів з нового року. Але на тлі суттєвого здешевлення нафти протягом 2025 року, ціни на пальне в Україні могли б не зростати. Надприбутки великих операторів ринку змушують споживачів істотно переплачувати за пальне.

"Треба посилювати в Україні роль так званих дискаунтерів — невеликих мереж, які продають пальне значно дешевше. Навіть у Києві такі є і вони реалізують, наприклад, бензин не по 63 грн., а по 54-55 грн. за літр. Звісно, на таких заправках не такі умови, не такі кондиціонери, не такі туалети блискучі. Але якщо йдеться саме про пальне, то різниця у ціні дуже велика. Тому треба розвивати мережі дискаунтерів. Бо це економія для споживачів. А за якістю пального — жодної різниці", — зазначив Омельченко.

Експерт пояснив, чому наразі немає ніякої різниці у якості палива по 55 чи 63 грн. За його словами, усі нафтопродукти доставляються на усі українські заправки з-за кордону. Водночас в Україні існує стереотип, коли дешевше паливо сприймається, як гірше за якістю.

"Сьогодні весь бензин і дизель купується за кордоном. Весь контроль — на митниці. Всі відповідні документи, зокрема, й фіксація якості — є на кожній АЗС. Людина, яка буде заправляти авто по 55 грн., а не по 62 грн. — нічого в якості не втратить", — вважає експерт.

Він додав, що в Україні на ринку нафтопродуктів слід створювати потужну конкуренцію, щоб ціна на пальне була збалансованою . На своїй офіційній Фейсбук сторінці Володимир Омельченко зазначив, що Антимонопольний комітет мав би наперед (ex ante) стежити за цінами, маржею і впливом на ринок. Натомість держава навпаки започаткувала кампанію з виштовхування дрібніших мереж з ринку, запровадивши так звані авансові податки.

Наразі кожна АЗС має сплатити 60 тис. грн. наперед з ще незаробленого прибутку. Якщо для великих мереж це лише незручності, то для дрібних — вирок. Малий і середній бізнес закриває свої АЗС. Від цього ще більше слабшає конкуренція на ринку. В підсумку ж це дозволяє крупним гравцям тримати високими ціни і підвищувати їх, коли навіть немає для цього економічних підстав.

Реакція Антимонопольного комітету особливо важлива, оскільки, паливо за накрученими цінами також масово купують мільйони людей, які рятуються від блекауту, заправляючи побутові генератори.