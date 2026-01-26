Украинцы переплачивают 5-7 грн. на литре топлива из-за "алчности" ритейла - эксперт

Цены на топливо в Украине растут из-за низкой конкуренции на украинском рынке, что позволяет крупным сетям накручивать большую маржу и зарабатывать сверхприбыли — об этом высказался директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, несмотря на сложные времена и войну, брендовые сети по реализации нефтепродуктов могут позволить себе не только развивать сеть, строить новые современные АЗС или скупать другие, но и строить гостиницы или другой сопутствующий бизнес.

Украинцы переплачивают 5-7 грн. на литре горючего из-за "алчности" ритейла - эксперт

"Есть все признаки так называемого картельного сговора. Но мы же с вами — только физлица, которые не могут это доказывать или утверждать. Это должен сделать Антимонопольный комитет. Но он сделал вид, что его пока нет в Украине", — отметил Омельченко.

Эксперт добавил, что на рост цен могла повлиять девальвация гривны и рост акцизов с нового года. Но на фоне существенного удешевления нефти в течение 2025 года цены на топливо в Украине могли бы не расти. Сверхдоходы крупных операторов рынка заставляют потребителей существенно переплачивать за горючее.

"Нужно усиливать в Украине роль так называемых дискаунтеров — небольших сетей, которые продают топливо значительно дешевле. Даже в Киеве такие есть и они реализуют, например, бензин не по 63 грн., а по 54-55 грн. за литр. Конечно, на таких заправках не такие условия, не такие кондиционеры, не такие кондиционеры, не такие туалеты блестящие. Но если речь идет именно о топливе, то разница в цене очень велика. Поэтому нужно развивать сети дискаунтеров. Потому что это экономия для потребителей. А по качеству топлива — никакой разницы", — отметил Омельченко.

Эксперт объяснил, почему нет никакой разницы в качестве топлива по 55 или 63 грн. По его словам, все нефтепродукты доставляются на все украинские заправки из-за границы. В то же время в Украине существует стереотип, когда дешевле топливо воспринимается как хуже качества.

"Сегодня весь бензин и дизель покупается за границей. Весь контроль — на таможне. Все соответствующие документы, в том числе и фиксация качества — есть на каждой АЗС. Человек, который будет заправлять авто по 55 грн., а не по 62 грн. — ничего в качестве не потеряет", — считает эксперт.

Он добавил, что в Украине на рынке нефтепродуктов следует создавать мощную конкуренцию, чтобы цена топлива была сбалансированной. На своей официальной Facebook странице Владимир Омельченко отметил, что Антимонопольный комитет должен заранее (ex ante) следить за ценами, маржой и влиянием на рынок. В то же время государство, напротив, начало кампанию по выталкиванию более мелких сетей с рынка, введя так называемые авансовые налоги.

Теперь каждая АЗС должна оплатить 60 тыс. грн. вперед из еще незаработанной прибыли. Если для больших сетей это только неудобства, то для мелких – приговор. Малый и средний бизнес закрывает свои автозаправочные станции. От этого еще больше ослабевает конкуренция на рынке. В итоге это позволяет крупным игрокам держать высокими цены и повышать их, когда даже нет для этого экономических оснований.

Реакция Антимонопольного комитета особенно важна, поскольку топливо по накрученным ценам также массово покупают миллионы людей, которые спасаются от блекаута, заправляя бытовые генераторы.