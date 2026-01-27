В 2026 году вырастут цены на горючее и сигареты: на сколько больше придется платить

В Украине продолжается рост цен на подакцизные товары. По словам члена парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексея Леонова, "в 2026 году стоимость сигарет вырастет в среднем на 2–3,5 гривны за пачку, а топливо подорожает на 1–2 гривны за литр".

Замедление темпов акциза и логистические вызовы: чего ожидать от цен на АЗС и табачном рынке

Парламентарий пояснил, что повышение акциза на табак — это длительный путь к европейским нормам, который начался еще в 2018 году. Тем не менее, темпы этого процесса было решено пересмотреть. "Парламент совместно с правительством в этом году принял решение снизить скорость поднятия этого акциза. Мы должны были закончить это поднятие до 2027 года, однако продлили его почти до 2029-го, согласовав это с нашими европейскими партнерами", — отметил депутат.

Что касается рынка топлива, Леонов отметил, что помимо налоговой нагрузки, существуют другие значимые факторы влияния: мировые цены на сырье и сложные логистические условия, которые выросли в Украине из-за постоянных обстрелов и изменения маршрутов поставок.

Особое внимание депутат уделил медицинскому аспекту реформы. "Следует говорить и о том, что рост акциза на сигареты уменьшает количество курильщиков в нашей стране. Это одна из стратегий по вопросам здравоохранения, причем не только Украины, но и Европейского Союза в целом", — подчеркнул Алексей Леонов.

Таким образом, плановое повышение остается частью общегосударственной стратегии, адаптированной к современным экономическим реалиям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что цены на топливо в Украине растут из-за низкой конкуренции на украинском рынке, что позволяет большим сетям накручивать большую маржу и зарабатывать сверхприбыли, — об этом высказался директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, несмотря на сложные времена и войну, брендовые сети по реализации нефтепродуктов могут позволить себе не только развивать сеть, строить новые современные АЗС или скупать другие, но и строить гостиницы или другой сопутствующий бизнес.