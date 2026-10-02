Туреччина та ООН готують переговори Росії та України: про що можуть домовитися

Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують новий раунд переговорів між Росією та Україною щодо можливого припинення вогню у Чорному морі. Ініціатори намагаються об'єднати дипломатичні зусилля навколо безпеки комерційного судноплавства і постачання зерна на тлі ризиків для світового продовольчого ринку, що зберігаються. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого дипломата.

Туреччина. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, зустрічі мають відбутися на початку жовтня. Посередниками можуть бути представники швейцарського Центру гуманітарного діалогу. Ініціатива обговорювалася ще у вересні за участю низки держав, зацікавлених у збереженні стабільного постачання продовольства.

Наприкінці вересня у рамках Генеральної Асамблеї ООН відбулася закрита зустріч, присвячена запуску дипломатичного процесу. У ній взяли участь представники Туреччини, США, європейських країн, Індії та Єгипту. Останній особливо зацікавлений у стабільному постачанні зерна, оскільки перебої на світовому ринку безпосередньо позначаються на продовольчій безпеці країни.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Bloomberg, учасники обговорювали можливу "чітко визначену та взаємну домовленість". Вона має передбачати вільне комерційне судноплавство, а також захист портів та енергетичної інфраструктури.

Новий дипломатичний раунд проходить на тлі атак Росії та України на об'єкти та судна у Чорному морі. За даними Bloomberg, посилення напруженості раніше сприяло зростанню ф'ючерсів на пшеницю до трирічного максимуму. Росія та Україна разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці, тому перебої в регіоні відбиваються далеко за межами зони війни.

При цьому досягти угоди буде непросто. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше говорив про позитивну реакцію Володимира Зеленського на ідею відновлення зернового коридору, проте український міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявляв, що не бачить ознак швидкого відновлення такого механізму.

Окремою перешкодою залишається позиція Москви. Володимир Путін раніше відкидав пропозиції щодо взаємного припинення ударів у Чорному морі, а глава МЗС РФ Сергій Лавров називав повернення до угоди 2022 року неприйнятною. Таким чином, нові переговори можуть стати спробою знову знайти обмежений формат домовленостей, незважаючи на розбіжності, що зберігаються.

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