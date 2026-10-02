Турция и ООН готовят переговоры России и Украины: о чем могут договориться

Турция и Организация Объединенных Наций готовят новый раунд переговоров между Россией и Украиной о возможном прекращении огня в Черном море. Инициаторы пытаются объединить дипломатические усилия вокруг безопасности коммерческого судоходства и поставок зерна на фоне сохраняющихся рисков для мирового продовольственного рынка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

Турция. Фото: из открытых источников

По данным агентства, встречи должны пройти в начале октября. Посредниками могут выступить представители швейцарского Центра гуманитарного диалога. Инициатива обсуждалась еще в сентябре при участии ряда государств, заинтересованных в сохранении стабильных поставок продовольствия.

В конце сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН прошла закрытая встреча, посвященная запуску дипломатического процесса. В ней участвовали представители Турции, США, европейских стран, Индии и Египта. Последний особенно заинтересован в стабильных поставках зерна, поскольку перебои на мировом рынке напрямую отражаются на продовольственной безопасности страны.

Согласно документу, который оказался в распоряжении Bloomberg, участники обсуждали возможную "четко определенную и взаимную договоренность". Она должна предусматривать свободное коммерческое судоходство, а также защиту портов и энергетической инфраструктуры.

Новый дипломатический раунд проходит на фоне атак России и Украины на объекты и суда в Черном море. По данным Bloomberg, усиление напряженности ранее способствовало росту фьючерсов на пшеницу до трехлетнего максимума. Россия и Украина вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому перебои в регионе отражаются далеко за пределами зоны войны.

При этом добиться соглашения будет непросто. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил о положительной реакции Владимира Зеленского на идею восстановления зернового коридора, однако украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявлял, что не видит признаков скорого возобновления такого механизма.

Отдельным препятствием остается позиция Москвы. Владимир Путин ранее отвергал предложения о взаимном прекращении ударов в Черном море, а глава МИД РФ Сергей Лавров называл возвращение к соглашению 2022 года неприемлемым. Таким образом, новые переговоры могут стать попыткой снова найти ограниченный формат договоренностей, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

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