Абу-Даби готовит новый раунд переговоров: нардеп рассказал о чем США, хотят договориться с Украиной и РФ

США могут попытаться организовать в октябре новую трехстороннюю встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов. Вероятным местом переговоров называют Абу-Даби. По данным The Atlantic, американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность договоренностей об ограничении прекращения огня, в том числе по ударам по энергетической инфраструктуре. Об этом также сообщали другие источники, описывающие американскую дипломатическую инициативу.

США. Фото: из открытых источников

На фоне этих дипломатических планов Украина продолжает подвергаться российским атакам. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram обратил внимание на ситуацию с энергетикой и призвал к прекращению ударов по соответствующей инфраструктуре.

По его словам, длительные атаки создают серьезные риски для крупных городов, работы предприятий, портов и повседневной жизни населения. Отдельно депутат поднял вопрос эффективности украинской противовоздушной обороны и защиты от новых типов ударных беспилотников.

Гончаренко подчеркнул, что в нынешних условиях вопрос защиты энергосистемы нельзя откладывать. Он считает, что договоренность о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам могла бы снизить нагрузку на гражданскую инфраструктуру и дать возможность подготовиться к отопительному сезону.

Идея такого формата уже находится в дипломатической повестке дня Вашингтона. В то же время, окончательных договоренностей между сторонами пока нет, а позиция Москвы относительно предложенного формата остается неопределенной.

Для Украины потенциальное энергетическое перемирие означало бы не только уменьшение рисков для электростанций и сетей. Она также касается стабильности работы предприятий, транспорта, портовой инфраструктуры и обеспечения населения электроэнергией и теплом.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия может усиливать кампанию ударов по Киеву одновременно с попытками дестабилизировать жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.



