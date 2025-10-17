Тривожний дзвіночок: що думають українці про критику влади під час війни

90% українців дотримуються думки, що владу потрібно критикувати навіть під час війни – це на 8 процентних пунктів більше, ніж було у травні 2024 року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

"Лише 8% українців вважають, що владу взагалі не можна критикувати (і частка тих, хто так думає, з 2024 року знизилася з 13%). Натомість 90% згодні, що критика влади має бути присутньою (зростання з 81% порівняно з 2024 роком)", – зазначили соціологи.

Більшість респондентів (58% із цих 90%) дотримуються думки, що критика має бути "зваженою та конструктивною, щоб не розхитувати ситуацію в країні". Третина ж (32%) переконані, що критика має бути жорсткою та безкомпромісною.

"Порівняно з 2024 роком, частка тих, хто наполягає на жорсткій критиці, не змінилася, а частка тих, хто наполягає на конструктивній критиці, зросла", — зазначили в КМІС.

Соціологи також наголошують, що станом на початок жовтня 2025 року 56% українців вважають, що в Україні справді є спроби боротися з корупцією.

Водночас, 40% переконані, що Україна безнадійно корумпована.

У КМІС зазначають, що між 2024 та 2025 роками сприйняття боротьби з корупцією покращилося, хоча показники залишаються трохи гіршими за показники 2023 року, коли 59% оптимістично дивилися на боротьбу з корупцією в Україні та 36% вважали країну безнадійно корумпованою.

Серед тих, хто вважає Україну безнадійно корумпованою, 45% наполягають на безкомпромісній критиці влади, 46% виступають за конструктивну критику, а 8% проти критики взагалі.

