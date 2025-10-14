Изменилось ли мнение: сколько украинцев верят в победу

В сентябре 2025 года подавляющее большинство наших соотечественников верят в победу. В то же время возможности для ведения войны оцениваются средне. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

По данным опроса, полностью уверены в победе 40,9% респондентов, скорее уверены 34%. Совсем не уверены 6,1%, скорее не уверены 12,6% опрошенных.

Мнения относительно актуальных возможностей Украины для ведения войны разделились. Считают, что они в целом хорошие — 7,2%, удовлетворительные — 39,5%. В целом как плохие возможности оценивают 41,6% респондентов.

В сентябре 2025 года 25,4% граждан считали уровень международной помощи очень хорошим, 54,7% — удовлетворительным, только 20% очень плохим.

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

