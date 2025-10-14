logo_ukra

BTC/USD

111675

ETH/USD

3979.21

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Чи змінилася думка: скільки українців вірять у перемогу
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи змінилася думка: скільки українців вірять у перемогу

Думки щодо актуальних можливостей України для ведення війни розділилися

14 жовтня 2025, 10:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У вересні 2025 року переважна більшість наших співвітчизників вірять у перемогу. У той самий час можливості ведення війни оцінюються середньо. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Чи змінилася думка: скільки українців вірять у перемогу

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

За даними опитування, повністю впевнені у перемозі 40,9% респондентів, скоріше впевнені 34%. Зовсім не впевнені 6,1%, скоріше не впевнені 12,6% опитаних.

Думки щодо актуальних можливостей України щодо ведення війни розділилися. Вважають, що вони загалом хороші – 7,2%, задовільні – 39,5%. Загалом як погані можливості оцінюють 41,6% респондентів.

У вересні 2025 року 25,4% громадян вважали рівень міжнародної допомоги дуже добрим, 54,7% — задовільним, лише 20% дуже поганим.

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня до 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій ймовірності 95% та дизайн ефект 1,1 не перевищує 2,4%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні близько 15–20% громадян готові до капітуляції перед Росією, проте переважна більшість залишається налаштованою на подальшу боротьбу за незалежність та територіальну цілісність. Про це заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Антон Грушецький в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що навіть після майже чотирьох років повномасштабної війни більше половини українців не готові припиняти опір агресору. За його словами, це свідчить про високу стійкість та єдність українського суспільства.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українці оцінили п'ять президентів країни за десятибальною шкалою.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://isnasu.org.ua/assets/files/monitoring/presentation_monitoring_2025.pdf?fbclid=IwY2xjawNZcLRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqNVpVQnJCZzV3WWtpVnRDAR7T8eXzDlaEmNVx20Kh2pY8uydeEoPa1aIQWPOXPtjdyxWL9wGV2zmMWKaCXA_aem_RVsfji71_gY1lomP2hssdg
Теги:

Новини

Всі новини