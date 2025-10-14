Чи змінилася думка: скільки українців вірять у перемогу

У вересні 2025 року переважна більшість наших співвітчизників вірять у перемогу. У той самий час можливості ведення війни оцінюються середньо. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

За даними опитування, повністю впевнені у перемозі 40,9% респондентів, скоріше впевнені 34%. Зовсім не впевнені 6,1%, скоріше не впевнені 12,6% опитаних.

Думки щодо актуальних можливостей України щодо ведення війни розділилися. Вважають, що вони загалом хороші – 7,2%, задовільні – 39,5%. Загалом як погані можливості оцінюють 41,6% респондентів.

У вересні 2025 року 25,4% громадян вважали рівень міжнародної допомоги дуже добрим, 54,7% — задовільним, лише 20% дуже поганим.

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня до 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій ймовірності 95% та дизайн ефект 1,1 не перевищує 2,4%.

