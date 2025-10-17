Тревожный звоночек: что думают украинцы о критике власти во время войны

90% украинцев придерживаются мнения, что власть нужно критиковать даже во время войны – это на 8 процентных пунктов больше, чем было в мае 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

"Только 8% украинцев считают, что власть вообще нельзя критиковать (и доля тех, кто так думает, с 2024 года снизилась с 13%). Зато 90% согласны, что критика власти должна присутствовать (рост с 81% по сравнению с 2024 годом)", – отметили социологи.

Большинство респондентов (58% из этих 90%) придерживаются мнения, что критика должна быть "взвешенной и конструктивной, чтобы не расшатывать ситуацию в стране". Треть же (32%) убеждены, что критика должна быть жесткой и бескомпромиссной.

"По сравнению с 2024 годом доля тех, кто настаивает на жесткой критике, не изменилась, а доля тех, кто настаивает на конструктивной критике, выросла", – отметили в КМИС.

Социологи также акцентируют, что по состоянию на начало октября 2025 года 56% украинцев считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией.

В то же время 40% убеждены, что Украина безнадежно коррумпирована.

В КМИС отмечают, что между 2024 и 2025 годами восприятие борьбы с коррупцией улучшилось, хотя показатели остаются немного хуже показателей 2023 года, когда 59% оптимистично смотрели на борьбу с коррупцией в Украине и 36% считали страну безнадежно коррумпированной.

Среди тех, кто считает Украину безнадежно коррумпированной, 45% настаивают на бескомпромиссной критике власти, 46% выступают за конструктивную критику, а 8% – против критики вообще.

