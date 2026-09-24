Тристороння зустріч України, США та РФ опинилася під питанням: у Зеленського зробили заяву

Інформація про нібито досягнуту домовленість між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом про тристоронню зустріч із представниками Росії викликала нові розбіжності. Дзеркало тижня з посиланням на дипломатичне джерело повідомило, що переговори України, США та РФ можуть відбутися вже 24 вересня у США.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, від України у них могли взяти участь голова Офісу президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров. Американську сторону, як стверджувало джерело, мали представити Джаред Кушнер і Стів Уіткофф. Від Росії очікувалася участь спецпредставника Володимира Путіна Кирила Дмитрієва.

Однак невдовзі радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин поставив цю інформацію під сумнів. Він заявив журналістам, що українська делегація вже прямує до України, а відомості про передбачувану зустріч не виходять від учасників переговорів.

"Українська делегація на шляху до України, у ZN немає джерел у делегації", — повідомив Литвин.

При цьому сама інформація Дзеркала тижня стосувалася передусім можливого енергетичного перемир'я. За даними видання, саме обговорення умов такої паузи мало стати центральною темою контактів. Мова могла йти про трактування домовленостей та механізми контролю за їх виконанням.

Раніше Зеленський справді повідомляв про переговори української та американської команд після своєї зустрічі з Трампом. За його словами, Віткофф і Кушнер мали продовжити контакти з російською стороною та іншими партнерами.

Таким чином, на даний момент факт проведення тристоронньої зустрічі залишається непідтвердженим. Водночас, переговорний канал між США, Україною та Росією продовжує обговорюватися на тлі дипломатичних контактів навколо можливого енергетичного перемир'я.



