Трехсторонняя встреча Украины, США и РФ оказалась под вопросом: у Зеленского сделали заявление

Информация о якобы достигнутой договоренности между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом о трехсторонней встрече с представителями России вызвала новые разногласия. Зеркало недели со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что переговоры Украины, США и РФ могут состояться уже 24 сентября в США.

Офис президента. Фото: из открытых источников

По данным издания, от Украины в них могли принять участие глава Офиса президента Кирилл Буданов и председатель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Американскую сторону, как утверждал источник, должны были представить Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. От России ожидалось участие спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева.

Однако вскоре советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин поставил эту информацию под сомнение. Он заявил журналистам, что украинская делегация уже направляется в Украину, а сведения о предполагаемой встрече не исходят от участников переговоров.

"Украинская делегация по пути в Украину, у ZN нет источников в делегации", — сообщил Литвин.

При этом сама информация Зеркала недели касалась прежде всего возможного энергетического перемирия. По данным издания, именно обсуждение условий такой паузы должно было стать центральной темой контактов. Речь могла идти о трактовке договоренностей и механизмах контроля за их выполнением.

Ранее Зеленский действительно сообщал о переговорах украинской и американской команд после своей встречи с Трампом. По его словам, Уиткофф и Кушнер должны были продолжить контакты с российской стороной и другими партнерами.

Таким образом, на данный момент факт проведения заявленной трехсторонней встречи остается неподтвержденным. Одновременно переговорный канал между США, Украиной и Россией продолжает обсуждаться на фоне дипломатических контактов вокруг возможного энергетического перемирия.



