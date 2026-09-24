Трамп собрал Украину и Россию за одним столом: что могут решить уже сегодня по перемирию

Украина, США и Россия могут провести трехсторонние переговоры уже 24 сентября – сразу после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным издания, украинскую сторону на встрече могут представить глава Офиса президента Кирилл Буданов и председатель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США ожидается участие спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Российскую делегацию, как сообщается, может возглавить спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который уже направился в США.

Главной темой предполагаемых переговоров должно стать энергетическое перемирие. Стороны намерены обсудить не только саму возможность прекращения ударов по энергетическим объектам, но и то, что именно будет считаться нарушением договоренностей и каким образом их можно будет контролировать.

При этом у Москвы может быть собственный интерес к расширению повестки. По информации источников, российская сторона намерена поднять вопрос свободного судоходства, в том числе для судов так называемого "теневого флота", используемого для экспорта российской нефти.

Для Украины свободное судоходство также имеет значение. Восстановление безопасного движения по морским маршрутам позволит активнее вывозить сельскохозяйственную продукцию, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечник.

Отдельным фактором могут стать переговоры Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным источников, результаты этой встречи способны повлиять на дальнейшую разработку "дорожных карт" по возможным вариантам завершения войны.

Пока неизвестно, состоится ли трехсторонняя встреча в заявленном формате и приведет ли она к конкретным договоренностям. Однако сам факт возможного прямого диалога представителей Украины, США и России может стать важным продолжением дипломатических контактов вокруг идеи ограниченного прекращения огня.

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