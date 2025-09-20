Три російські МіГ-31 залетіли до Естонії: Таллінн вже розкрив брехню росіян

Поки в російському Міноборони традиційно заперечують порушення кордонів країни НАТО, Міноборони Естонії показує карту, яка доводить, що це брехня.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито проліт їх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і нібито "не порушував кордонів інших держав".

Тим часом міністерство оборони Естонії оприлюднило карту маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

Там звернули увагу, що літаки летіли з вимкненими транспондерами та без радіозв'язку. І нагадали, що це вже четверте порушення росіянами естонського повітряного простору у 2025 році.

Нагадаємо, російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа у Білому домі.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я маю це перевірити. Незабаром я коротко ознайомлюся з цим", — заявив Дональд Трампа у відповідь на питання про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії.

