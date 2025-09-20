Три российских МиГ-31 залетели в Эстонию: Таллин уже раскрыл ложь россиян

Пока в российском Минобороны традиционно отрицают нарушение границ страны НАТО, Минобороны Эстонии показывает карту, которая доказывает, что это ложь.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

Министерство обороны России заявило, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

Там обратили внимание, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. И напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства в 2025 году.

Напомним, российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа в Белом доме.

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко ознакомлюсь с этим", – заявил Дональд Трампа в ответ на вопрос о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Ранее "Комментарии" писали - почему российские самолет ы прорвались в Эстонию: как это связано с войной в Украине.