Три нові страви у McDonald's
Три нові страви у McDonald’s

McDonald’s запустив нове ранкове оновлення, яке вже привернуло увагу поціновувачів незвичних смаків

19 листопада 2025, 23:27
Ткачова Марія

Мережа McDonald’s оголосила про поповнення свого ранкового меню одразу трьома новими позиціями з авокадо — компанія робить ставку на поєднання легкості, свіжості та сучасних смакових трендів. У пресслужбі повідомили, що тепер у відвідувачів є можливість обирати між трьома варіаціями популярного МакМаффіна з додаванням авокадо: з яйцем, куркою або свининою. Головна ідея оновлення — дати гостям більше варіантів для початку дня так, як їм подобається.

Три нові страви у McDonald’s

Ранкове меню у McDonald’s

Оновлене меню орієнтоване на тих, хто віддає перевагу поживним і водночас легким сніданкам. У кожній з новинок авокадо відіграє ключову роль — він додає стравам кремової текстури та свіжого смаку, роблячи класичний МакМаффін більш збалансованим і сучасним. Варіант із яйцем підійде прихильникам традиційних ранкових страв, тоді як версії з куркою та свининою орієнтовані на тих, хто хоче більш поживного початку дня.

У McDonald’s підкреслюють, що формат оновлення відповідає тренду на індивідуальність — кожен гість може обрати саме ту комбінацію, яка підходить до його стилю життя. Компанія також нагадала, що ранкове меню доступне щодня у встановлені години роботи ресторанів.

Упровадження нових позицій із авокадо — частина ширшої стратегії мережі, яка останніми роками активно тестує нові поєднання смаків і робить акцент на продуктах, які відгукуються трендовим запитам споживачів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у мережі поширили заяву про те, що розмови щодо можливих поступок чи "домовленостей" з Росією є лише інформаційними вкидами, тоді як реальні наміри Кремля — подальший наступ і захоплення нових територій



Джерело: https://www.instagram.com/mcdonaldsukraine/reel/DROoIq9iEXg/
