Сеть McDonald's объявила о пополнении своего утреннего меню сразу тремя новыми позициями по авокадо — компания делает ставку на сочетание легкости, свежести и вкусовых трендов. В пресс-службе сообщили, что теперь у посетителей есть возможность выбирать между тремя вариациями популярного МакМаффина с добавлением авокадо: с яйцом, курицей или свининой. Главная идея обновления – дать гостям больше вариантов для начала дня так, как им нравится.

Утреннее меню в McDonald’s

Обновленное меню ориентировано на тех, кто предпочитает питательные и одновременно легкие завтраки. В каждой из новинок авокадо играет ключевую роль – он придает блюдам кремовую текстуру и свежий вкус, делая классический МакМаффин более сбалансированным и современным. Вариант с яйцом подойдет поклонникам традиционных утренних блюд, тогда как версии с курицей и свининой ориентированы на тех, кто хочет более питательного начала дня.

В McDonald's подчеркивают, что формат обновления соответствует тренду на индивидуальность – каждый гость может выбрать именно ту комбинацию, которая подходит к его стилю жизни. Компания также напомнила, что утреннее меню доступно ежедневно в установленные часы работы ресторанов.

Внедрение новых позиций по авокадо — часть более широкой стратегии сети, которая в последние годы активно тестирует новые сочетания вкусов и делает акцент на продуктах, откликающихся на трендовые запросы потребителей.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в сети распространили заявление о том, что разговоры о возможных уступках или "договоренностях" с Россией являются лишь информационными вбросами, тогда как реальные намерения Кремля — дальнейшее наступление и захват новых территорий.