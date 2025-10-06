Трампу чекати залишилося недовго: коли оприлюднять усіх претендентів на Нобелівську премію миру

Вже 10 жовтня маємо оприлюднити всіх претендентів на Нобелівську премію миру. Президент США Дональд Трамп сподівається, що він також опиниться у цьому списку.

Нобелівська премія миру. Фото: з відкритих джерел

6 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів щорічної премії з медицини та фізіології. Ними стали вчені Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі "за їх відкриття з приводу периферичної імунної толерантності".

Потужна імунна система організму має регулюватися, інакше вона може атакувати наші органи. Три дані вчених удостоєні Нобелівської премії з фізіології та медицини 2025 року за свої революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, що запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.

Щодня наша імунна система захищає нас від тисяч різних мікроорганізмів, які намагаються проникнути до нашого організму. Всі вони мають різний вигляд, і багато з них розвинули схожість із людськими клітинами як форму маскування.

Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі отримали Нобелівську премію за свої фундаментальні відкриття, пов'язані з периферичною імунною толерантністю. Лауреати виявили захисників імунної системи – регуляторні Т-клітини, що запобігають атакі імунних клітин на наш власний організм.

"Їхні відкриття мали вирішальне значення для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми хворіємо на серйозні аутоімунні захворювання", — сказала голова Нобелівського комітету Олле Кемпе.

Шимон Сакагучі йшов проти течії 1995 року, коли зробив перше ключове відкриття. Він довів, що імунна система складніша, і відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань.

Мері Бранков і Фред Рамсделл стали авторами іншого знакового відкриття у 2001 році, коли вони презентували свої докази щодо того, чому певний штам мишей був особливо вразливий до аутоімунних захворювань. Вони виявили, що миші мають мутацію у гені, який вони назвали Foxp3. Вони також продемонстрували, що мутації в людському еквіваленті цього гена викликають серйозне аутоімунне захворювання IPEX.

Через два роки після цього Шимон Сакагучі зміг ув'язати ці відкриття. Він довів, що ген Foxp3 управляє розвитком клітин, які він ідентифікував у 1995 році. Ці клітини, які зараз відомі як регуляторні Т-клітини, контролюють інші імунні клітини та забезпечують толерантність нашої імунної системи до власних тканин.

Відкриття лауреатів започаткували периферичну толерантність, стимулюючи розвиток медичних методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Це також може призвести до більш успішних трансплантацій. Деякі з цих методів лікування зараз проходять клінічні випробування.

