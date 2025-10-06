Трампу ждать осталось недолго: когда обнародуют всех претендентов на Нобелевскую премию мира

Уже 10 октября должны обнародовать всех претендентов на Нобелевскую премию мира. Президент США Дональд Трамп надеется, что он также окажется в этом списке.

6 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии. Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи "за их открытие по поводу периферической иммунной толерантности".

Мощная иммунная система организма должна регулироваться, в противном случае она может атаковать наши органы. Три данных ученых удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года за свои революционные открытия в области периферической иммунной толерантности, что предотвращает вред, который иммунная система может нанести организму.

Каждый день наша иммунная система защищает нас от тысяч разных микроорганизмов, пытающихся проникнуть в наш организм. Все они имеют разный вид, и многие из них развили сходство с человеческими клетками как форму маскировки.

Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи получили Нобелевскую премию за свои фундаментальные открытия, связанные с периферической иммунной терпимостью. Лауреаты обнаружили защитников иммунной системы — регуляторные Т-клетки, предотвращающие атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

"Их открытия имели решающее значение для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все мы болеем серьезными аутоиммунными заболеваниями", — сказала председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Шимон Сакагучи шел против течения в 1995 году, когда совершил первое ключевое открытие. Он доказал, что иммунная система более сложна, и открыл ранее неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний.

Мэри Бранков и Фред Рамсделл стали авторами другого знакового открытия в 2001 году, когда они презентовали свои доводы относительно того, почему определенный штамм мышей был особенно уязвим к аутоиммунным заболеваниям. Они обнаружили, что мыши имеют мутацию в гене, который они назвали Foxp3. Они также продемонстрировали, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают серьезное аутоиммунное заболевание IPEX.

Спустя два года после этого Шимон Сакагучи смог увязать эти открытия. Он доказал, что ген Foxp3 управляет развитием клеток, которые он идентифицировал в 1995 году. Эти клетки, которые сейчас известны как регуляторные Т-клетки, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность нашей иммунной системы к собственным тканям.

Открытие лауреатов положили начало периферической толерантности, стимулируя развитие медицинских методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешным трансплантациям. Некоторые из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания.

