Трамп звернувся до Сі через Україну: Китай може отримати ключову роль у переговорах із Путіним

Президент США Дональд Трамп, схоже, готовий розширити коло посередників у спробі досягти припинення війни між Росією та Україною. За даними South China Morning Post, американський лідер під час травневого візиту до Пекіна особисто звернувся до голови КНР Сі Цзіньпіна з проханням допомогти розблокувати переговорний процес. Проте невдовзі після публікації матеріал було видалено із сайту видання, що лише посилило інтерес до змісту розмови.

Трамп та Сі Цзіньпін.

Як стверджують джерела газети, Трамп повідомив китайському лідеру, що переговори між Москвою та Києвом фактично зайшли у глухий кут. У зв'язку з цим він закликав Пекін використати свій вплив на Володимира Путіна та сприяти поновленню прямого діалогу між Кремлем та президентом України Володимиром Зеленським.

За словами співрозмовників видання, такий крок свідчить про зростання розуміння у Вашингтоні, що без участі Китаю досягти серйозного прогресу у врегулюванні війни буде вкрай складно. Незважаючи на напружені відносини між США та КНР щодо низки глобальних питань, Білий дім розглядає Пекін як одного з небагатьох гравців, здатних впливати на російське керівництво.

Джерела також нагадали, що після повернення до Білого дому у 2025 році Трамп зробив припинення війни в Україні одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів своєї адміністрації. Однак домогтися прориву поки що не вдалося. Останні прямі переговори між Україною та Росією, що відбулися у Стамбулі влітку минулого року, завершились без угоди про припинення вогню.

Після провалу переговорного раунду Трамп неодноразово виступав за пошук компромісного рішення та публічно закликав сторони активізувати дипломатичні контакти. Тепер же увага США, зважаючи на все, зосереджена на китайському напрямку.

Поки що офіційного підтвердження інформації про розмову між Трампом і Сі немає. Однак сама публікація та її подальше зникнення викликали нову хвилю обговорень навколо можливої ролі Китаю у завершенні найбільшого воєнного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

