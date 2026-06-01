Трамп обратился к Си из-за Украины: Китай может получить ключевую роль в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп, похоже, готов расширить круг посредников в попытке добиться прекращения войны между Россией и Украиной. По данным South China Morning Post, американский лидер во время майского визита в Пекин лично обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь разблокировать переговорный процесс. Однако вскоре после публикации материал был удален с сайта издания, что лишь усилило интерес к содержанию разговора.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как утверждают источники газеты, Трамп сообщил китайскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически зашли в тупик. В этой связи он призвал Пекин использовать свое влияние на Владимира Путина и способствовать возобновлению прямого диалога между Кремлем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам собеседников издания, такой шаг свидетельствует о растущем понимании в Вашингтоне, что без участия Китая добиться серьезного прогресса в урегулировании войны будет крайне сложно. Несмотря на напряженные отношения между США и КНР по ряду глобальных вопросов, Белый дом рассматривает Пекин как одного из немногих игроков, способных воздействовать на российское руководство.

Источники также напомнили, что после возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп сделал прекращение войны в Украине одним из главных внешнеполитических приоритетов своей администрации. Однако добиться прорыва пока не удалось. Последние прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся в Стамбуле летом прошлого года, завершились без соглашения о прекращении огня.

После провала переговорного раунда Трамп неоднократно выступал за поиск компромиссного решения и публично призывал стороны активизировать дипломатические контакты. Теперь же внимание США, судя по всему, сосредоточено на китайском направлении.

Пока официального подтверждения информации о разговоре между Трампом и Си нет. Однако сама публикация и ее последующее исчезновение вызвали новую волну обсуждений вокруг возможной роли Китая в завершении крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

