Трамп заявив про зниження мит для Китаю: ціни на нафту відреагували у гірший для РФ бік

Ціни на нафту в четвер обвалилися, незважаючи на слова президента США Дональда Трампа, що він зменшить мита на Китай після зустрічі із Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Ринок скептично сприйняв це як завершення торгової війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на нафту. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що ф'ючерси на Brent, які в середу зросли на 52 центи, впали на 20 центів, або на 0,31%, — до $64,72 за барель станом на 06:42 GMT. Ф'ючерси на американську WTI також знизилися на 20 центів, або на 0,33% — до $60,28 після підйому на 33 центи днем раніше.

Трамп погодився знизити мита на китайські товари до 47% з 57% у рамках однорічної угоди в обмін на відновлення Пекіном закупівель американської сої, безперебійний експорт рідкоземель та боротьбу з нелегальним обігом фентанілу.

"Тепер ринок бачить все як є, без політичного антуражу", — сказала Вандана Харі, засновниця Vanda Insights. "Це не більше, ніж пауза в протистоянні і невелика деескалація, яку подавали як "торгівельну угоду"".

Економічні перспективи також підтримало зниження ставки Федеральною резервною системою США у середу – у межах очікувань ринку. Втім, ФРС дала сигнал, що це може бути останнє зниження в році, адже урядовий шатдаун, що триває, загрожує доступності даних.

"Рішення ФРС наголошує на широкому розвороті в політиці – у бік поступової рефляції та підтримки, а не стримування, що створює попутний вітер для товарів, чутливих до економічної активності", — зазначив у записці головний економіст Rystad Energy Клаудіо Галімерті.

Зростання Brent та WTI напередодні також відображало більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти та палива в США.

У той же час обидва бенчмарки прямують до падіння більш ніж на 3% у жовтні – це буде їхній третій місяць втрат поспіль.

