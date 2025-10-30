Трамп заявил о снижении пошлин для Китая: цены на нефть отреагировали в худшую для РФ сторону

Цены на нефть в четверг обвалились, несмотря на слова президента США Дональда Трампа, что он уменьшит пошлины на Китай после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее. Рынок скептически воспринял это как завершение торговой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Reuters.

Цена на нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что фьючерсы на Brent, которые в среду выросли на 52 цента, упали на 20 центов, или на 0,31%, — до $64,72 за баррель по состоянию на 06:42 GMT. Фьючерсы на американскую WTI также снизились на 20 центов, или на 0,33%, — до $60,28 после подъема на 33 цента днем ранее.

Трамп согласился снизить пошлины на китайские товары до 47% с 57% в рамках однолетней сделки в обмен на возобновление Пекином закупок американской сои, бесперебойный экспорт редкоземель и борьбу с нелегальным оборотом фентанила.

"Теперь рынок видит все как есть, без политического антуража", — сказала Вандана Хари, основательница Vanda Insights. "Это не более чем пауза в противостоянии и небольшая деэскалация, которую подавали как "торговую сделку"".

Экономические перспективы также поддержало снижение ставки Федеральной резервной системой США в среду — в пределах ожиданий рынка. Впрочем, ФРС дала сигнал, что это может быть последнее снижение в году, ведь продолжающийся правительственный шатдаун угрожает доступности данных.

"Решение ФРС подчеркивает широкий разворот в политике – в сторону постепенной рефляции и поддержки, а не сдерживания, что создает попутный ветер для товаров, чувствительных к экономической активности", — отметил в записке главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимерти.

Рост Brent и WTI накануне также отражал большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и топлива в США.

В то же время оба бенчмарки направляются к падению более чем на 3% в октябре – это будет их третий месяц потерь подряд.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп рассказал, о чем удалось договориться с Си Цзиньпинем.



