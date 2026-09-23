Трамп влаштує Сі пишний прийом: за лаштунками три головні питання

Президент США Дональд Трамп у середу приймає у Вашингтоні голову КНР Сі Цзіньпіна. Триденний державний візит відбувається на тлі напруженості між двома країнами. У центрі переговорів опиняться торгівля, технології, Тайвань та війна з Іраном, повідомляє Reuters.

Трамп і Сі Цзіньпін. Фото: із відкритих джерел

Вашингтон підготував для китайського лідера масштабну церемоніальну програму. Трамп особисто зустріне Сі та його дружину після прибуття китайської делегації на військову базу в Меріленді. Потім заплановані офіційні заходи у Білому домі, включаючи військову церемонію та державну вечерю за участю представників американської політичної та технологічної еліти.

Проте за зовнішньою демонстрацією дипломатичної гостинності ховається довгий перелік спірних питань. Один із головних — майбутнє торговельного перемир'я між США та Китаєм. Вашингтон і Пекін прагнуть зберегти відносну стабільність відносин, проте сторони продовжують сперечатися про тарифи, постачання рідкісноземельних металів і доступ до технологій.

Особливо вразливою темою стане Тайвань. За даними Reuters, Сі може вимагати від Трампа обмежити або припинити постачання американської зброї острову. Пекін вважає Тайвань частиною Китаю, тоді як Вашингтон продовжує підтримувати оборонні можливості острова.

Окремо лідери можуть обговорити ситуацію довкола Ірану. Китай підтримує відносини з Тегераном, а США зацікавлені у використанні дипломатичного впливу Пекіна. Ще одна тема – штучний інтелект та конкуренція двох країн у сфері передових технологій.

На вечері очікується присутність керівників найбільших технологічних компаній, включаючи Тіма Кука, Сема Альтмана та Дженсена Хуанга.

При цьому Reuters зазначає, що очікування на великий прорив від саміту залишаються обмеженими. Для Вашингтона та Пекіна не менш важливим завданням може стати збереження керованості відносин та запобігання подальшому загостренню.

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