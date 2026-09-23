Трамп устроит Си пышный прием: за кулисами три главных вопроса

Президент США Дональд Трамп в среду принимает в Вашингтоне председателя КНР Си Цзиньпина. Трехдневный государственный визит проходит на фоне напряженности между двумя странами. В центре переговоров окажутся торговля, технологии, Тайвань и война с Ираном, сообщает Reuters.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Вашингтон подготовил для китайского лидера масштабную церемониальную программу. Трамп лично встретит Си и его супругу после прибытия китайской делегации на военную базу в Мэриленде. Затем запланированы официальные мероприятия в Белом доме, включая военную церемонию и государственный ужин с участием представителей американской политической и технологической элиты.

Однако за внешней демонстрацией дипломатического гостеприимства скрывается длинный список спорных вопросов. Один из главных — будущее торгового перемирия между США и Китаем. Вашингтон и Пекин стремятся сохранить относительную стабильность отношений, однако стороны продолжают спорить о тарифах, поставках редкоземельных металлов и доступе к технологиям.

Особенно чувствительной темой станет Тайвань. По данным Reuters, Си может потребовать от Трампа ограничить или прекратить поставки американского оружия острову. Пекин считает Тайвань частью Китая, тогда как Вашингтон продолжает поддерживать оборонные возможности острова.

Отдельно лидеры могут обсудить ситуацию вокруг Ирана. Китай поддерживает отношения с Тегераном, а США заинтересованы в использовании дипломатического влияния Пекина. Еще одна тема — искусственный интеллект и конкуренция двух стран в сфере передовых технологий.

На ужине ожидается присутствие руководителей крупнейших технологических компаний, включая Тима Кука, Сэма Альтмана и Дженсена Хуанга.

При этом Reuters отмечает, что ожидания большого прорыва от саммита остаются ограниченными. Для Вашингтона и Пекина не менее важной задачей может стать сохранение управляемости отношений и предотвращение дальнейшего обострения.

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