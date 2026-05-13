Трамп вирушає на переговори з Сі: що може змінитися для світу та України

Кравцев Сергей
Візит президента США до Китаю і переговори, заплановані на 15-17 травня, теоретично можуть зачепити й питання завершення війни в Україні. За повідомленнями західних медіа, США пропонуватимуть послаблення санкцій проти китайських компаній в обмін на реальне обмеження експорту товарів подвійного призначення до Росії. Йдеться про китайські верстати, двигуни та комплектуючі для дронів, мікросхеми та інші критично важливі елементи, без яких Росія не могла б вести нинішню війну. Про це розповів нардеп, політичний аналітик Микола Княжицький.
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Нардеп зазначає, фактично США намагаються обміняти сприяння Китаю у завершенні війни в Україні на поступки у торговельному протистоянні. Втім, уточнює політик, варто розуміти, що українське питання навряд чи буде головним у цих переговорах. Основна увага буде зосереджена на американських тарифах, які місцями сягали 145%, кризі в Ормузькій протоці та питанні Тайваню, через яке зберігається ризик прямого військового зіткнення між США і Китаєм.
Він продовжує, у результаті американська армія отримує перевірені у реальному бою технології, які вдосконалюються доти, доки триває війна. Китай такої переваги не має. Його військові системи не проходили випробування в умовах сучасного масштабного конфлікту, і це також може підштовхувати Пекін до зацікавленості у завершенні війни в Україні.
Нардеп наголошує, очевидно й інше: Китай зараз не перебуває у стані, який дозволяв би йому йти на жорстку конфронтацію зі США. Китайська економіка сповільнюється вже кілька років поспіль, торговельні війни ускладнюють подальший розвиток, тому Пекін намагатиметься уникати різкої ескалації з Вашингтоном.
Він додає, ми маємо розуміти, що в Пекіні йтиметься не про пошук справедливості, а про торгівлю інтересами, де Україна – лише одна з фігур на глобальній шахівниці. Війна в Україні фактично перетворила Росію на ресурсний придаток Китаю. І чим довше Росія залишатиметься в міжнародній ізоляції, тим вигідніше це Пекіну. Водночас Китай зацікавлений у покращенні відносин зі США та Європою, адже це відкриває можливості для нових контрактів, зокрема й на майбутнє відновлення України після війни. Тому, хоча малоймовірно, що Пекін почне відкрито тиснути на Росію одразу після візиту президента США, можливості для цього в нього безумовно є. Чи скористається ними Китай – побачимо вже найближчим часом.
