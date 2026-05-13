Трамп отправляется на переговоры с Си: что может измениться для мира и Украины

Визит президента США в Китай и переговоры, запланированные на 15-17 мая, теоретически могут затронуть и вопросы завершения войны в Украине. По сообщениям западных медиа, США будут предлагать ослабление санкций против китайских компаний в обмен на реальное ограничение экспорта товаров двойного назначения в Россию. Речь идет о китайских станках, двигателях и комплектующих для дронов, микросхемах и других критически важных элементах, без которых Россия не могла бы вести нынешнюю войну. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Нардеп отмечает, что фактически США пытаются обменять содействие Китаю в завершении войны в Украине на уступки в торговом противостоянии. Впрочем, уточняет политик, следует понимать, что украинский вопрос вряд ли будет главным в этих переговорах. Основное внимание будет сосредоточено на американских тарифах, местами достигающих 145%, кризисе в Ормузском проливе и вопросе Тайваня, из-за которого сохраняется риск прямого военного столкновения между США и Китаем.

"В отличие от Китая, давно не имеющего реального боевого опыта, США прямо сейчас ведут войну против Ирана и параллельно получают уникальный опыт благодаря войне в Украине. Собранная на украинском поле боя информация помогает американцам усовершенствовать собственное оружие и создавать новые системы. Пример американской компании Palatirir Technologies, директор которой на этой неделе приехал в Киев, показывает, как данные, полученные украинскими военными в условиях современной войны, используются для обучения военному искусственному интеллекту. В дальнейшем эти системы применяются армиями США и Израиля", – отметил Княжицкий.

Он продолжает, в результате чего американская армия получает проверенные в реальном бою технологии, которые совершенствуются до тех пор, пока продолжается война. Китай такого преимущества не имеет. Его военные системы не проходили испытания в условиях современного масштабного конфликта, и это может подталкивать Пекин к заинтересованности в завершении войны в Украине.

Нардеп отмечает, очевидно и другое: Китай сейчас не находится в состоянии, которое позволяло бы ему идти на жесткую конфронтацию из США. Китайская экономика замедляется уже несколько лет подряд, торговые войны усложняют дальнейшее развитие, поэтому Пекин постарается избегать резкой эскалации с Вашингтоном.

"Многие ожидают, что Китай сделает определенные "жесты" навстречу, которые позволят Дональду Трампу вернуться домой с результатом, который можно будет подать американскому избирателю как "триумф Америки". Однако пока сложно прогнозировать, на какие именно уступки согласится Пекин. В значительной степени это будет зависеть и от позиции самого Трампа", – отметил нардеп.

Он добавляет, мы должны понимать, что в Пекине речь пойдет не о поиске справедливости, а о торговле интересами, где Украина – лишь одна из фигур на глобальной шахматной доске. Война в Украине фактически превратила Россию в ресурсный придаток Китая. И чем дольше Россия будет оставаться в международной изоляции, тем выгоднее это Пекину. В то же время, Китай заинтересован в улучшении отношений с США и Европой, ведь это открывает возможности для новых контрактов, в том числе и на будущее возобновление Украины после войны. Поэтому, хотя маловероятно, что Пекин станет открыто давить на Россию сразу после визита президента США, возможности для этого у него безусловно есть. Воспользуется ли Китай – увидим уже в ближайшее время.

