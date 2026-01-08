Трамп вирішив діяти методами РФ: який виверт глави Білого дому шокував Путіна

Президент США Дональд Трамп публічно заявляє про прагнення до "стратегічної стабільності з Росією", однак його практичні кроки дедалі частіше ведуть до загострення відносин із Москвою. Найрезонанснішим прикладом стала операція американських військових із захоплення нафтового танкера під російським прапором у Північній Атлантиці. Як зазначає The New York Times, це одна з найпровокаційніших дій проти РФ за час другого президентського терміну Трампа.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

У Вашингтоні інцидент пояснили дотриманням блокади експорту венесуельської нафти та заявили, що судно фактично було "бездержавним". У Москві таку аргументацію відкинули. Депутат Держдуми Леонід Слуцький назвав захоплення "піратством XXI століття" та прямою образою Росії.

Аналітики вказують, що Трамп намагається балансувати між особистими домовленостями з Володимиром Путіним і демонстрацією глобальної сили США. Директор Інституту Кеннана Майкл Кіммедж вважає, що такий підхід лише ускладнює становище Кремля: "Схоже, він створює для Путіна більше проблем, ніж вирішує".

Попри контакти з Москвою, Білий дім не пішов на поступки щодо України. США продовжують ділитися розвідданими з Києвом, а європейські союзники, всупереч розбіжностям із Вашингтоном, нарощують оборонні бюджети – сигнал, який у Кремлі сприймають украй негативно.

Особливо жорсткою залишається американська лінія в Західній півкулі. США відкрито протидіють російському впливу у Венесуелі та б’ють по "тіньовому флоту", задіяному в обході санкцій. Захоплення танкера стало символом цієї стратегії.

Реакція Кремля була стриманою: без різких заяв Путіна та прямих погроз. Експерти припускають, що Москва свідомо знижує градус напруги, не бажаючи остаточно закривати вікно для можливих домовленостей із Трампом щодо України. Водночас інцидент оголив обмежені можливості Росії діяти силовими методами, що робить її стратегічні суперечності ще більш очевидними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — про що говорять нові кроки Трампа: чи примусить він Путіна до швидкого миру.



