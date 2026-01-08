logo

Трамп решил действовать методами РФ: какая уловка главы Белого дома шокировала Путина
Трамп решил действовать методами РФ: какая уловка главы Белого дома шокировала Путина

Захват российского танкера в Атлантике показал разрыв между риторикой Белого дома и реальными действиями США

8 января 2026, 13:18
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп публично заявляет о стремлении к "стратегической стабильности с Россией", однако его практические шаги все чаще ведут к обострению отношений с Москвой. Самым резонансным примером явилась операция американских военных по захвату нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике. Как отмечает The New York Times, это одно из самых провокационных действий против РФ за время второго президентского срока Трампа.

Трамп решил действовать методами РФ: какая уловка главы Белого дома шокировала Путина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне инцидент объяснили соблюдением блокады экспорта венесуэльской нефти и заявили, что судно фактически было "безгосударственным". В Москве такую аргументацию отвергли. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал восхищение "пиратством XXI века" и прямым образом России.

Аналитики указывают, что Трамп пытается балансировать между личными договоренностями с Владимиром Путиным и демонстрацией глобальной силы США. Директор Института Кеннана Майкл Киммедж считает, что такой подход лишь усложняет положение Кремля: "Похоже, он создает для Путина больше проблем, чем решает".

Несмотря на контакты с Москвой, Белый дом не пошел на уступки по отношению к Украине. США продолжают делиться разведданными с Киевом, а европейские союзники вопреки разногласиям с Вашингтоном наращивают оборонные бюджеты – сигнал, который в Кремле воспринимают крайне негативно.

Особенно жесткой остается американская линия в Западном полушарии. США открыто противодействуют российскому влиянию в Венесуэле и бьют по "теневому флоту", задействованному в обходе санкций. Увлечение танкера стало символом этой стратегии.

Реакция Кремля была сдержанной: без резких заявлений Путина и прямых угроз. Эксперты предполагают, что Москва сознательно снижает градус напряжения, не желая окончательно закрывать окно для возможных договоренностей с Трампом по Украине. В то же время, инцидент обнажил ограниченные возможности России действовать силовыми методами, что делает ее стратегические противоречия еще более очевидными.

Читайте также на портале "Комментарии" – о чем говорят новые шаги Трампа: заставит ли он Путина пойти на скорый мир.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-russia-goals.html
