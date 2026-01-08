Про що говорять нові кроки Трампа: чи примусить він Путіна до швидкого миру

Рубрики
Кравцев Сергей
Дії США свідчать не про швидке закінчення війни в Україні, а, перш за все, про американські вибори у листопаді. Попри все, у Трампа не достатньо козирів, щоб примусити Путіна до швидкого миру. Хоча зміна вектору його дій, безумовно, вигідна Україні. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Експерт розповідає, що Трамп дуже демонстративно дав наказ затримати два судна напряму повʼязаних саме з Росією. Іншими словами, він підняв градус, розуміючи, що Путін ніяк не відповість. І Путін промовчав.
Вадим Денисенко зауважує, як би там не було, на цьому етапі, по відношенню до Росії, Трамп перейшов від пряника до батога. Але це також говорить, що швидкий мир майже неможливий. Путін зараз сховається і почне чекати. В таких випадках він завжди ховається і чекає. Попри те, що частина еліт хотіла б прискорити мирний процес.
Що ж до того, чи є у Трампа козирі, які дозволять швидко примусити Путіна, то, на думку політолог, їх практично немає. Тому, найбільш вірогідний сценарій: після певного тиску, Трамп запропонує Путіну за кілька місяців чи може навіть тижнів повернутися до мирного плану. Яка буде відповідь Путіна, залежатиме від рівня тиску з однієї сторони і від рівня пропозицій з іншої. Але територіальні претензії та зняття санкцій ніхто не відмінить.
