Про що говорять нові кроки Трампа: чи примусить він Путіна до швидкого миру

Дії США свідчать не про швидке закінчення війни в Україні, а, перш за все, про американські вибори у листопаді. Попри все, у Трампа не достатньо козирів, щоб примусити Путіна до швидкого миру. Хоча зміна вектору його дій, безумовно, вигідна Україні. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт розповідає, що Трамп дуже демонстративно дав наказ затримати два судна напряму повʼязаних саме з Росією. Іншими словами, він підняв градус, розуміючи, що Путін ніяк не відповість. І Путін промовчав.

"Схоже, хтось в Білому домі зумів пояснити Трампу кілька речей. По-перше, Путін водить його за ніс. По-друге, продовження такої політики призведе виключно до падіння рейтингів. І нарешті, Трамп прийняв рішення, що потрібно почати реально тиснути на Путіна. І тут він має ситуацію він-він. Путін злякається — Трамп автор миру в Європі. Путін не піде на поступки — Трамп робить все можливе проти російського автократа. Але ми маємо з Трампом і все, що зараз відбувається, багато в чому повʼязане з куражем від Венесуели", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко зауважує, як би там не було, на цьому етапі, по відношенню до Росії, Трамп перейшов від пряника до батога. Але це також говорить, що швидкий мир майже неможливий. Путін зараз сховається і почне чекати. В таких випадках він завжди ховається і чекає. Попри те, що частина еліт хотіла б прискорити мирний процес.

Що ж до того, чи є у Трампа козирі, які дозволять швидко примусити Путіна, то, на думку політолог, їх практично немає. Тому, найбільш вірогідний сценарій: після певного тиску, Трамп запропонує Путіну за кілька місяців чи може навіть тижнів повернутися до мирного плану. Яка буде відповідь Путіна, залежатиме від рівня тиску з однієї сторони і від рівня пропозицій з іншої. Але територіальні претензії та зняття санкцій ніхто не відмінить.

