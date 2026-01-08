logo

О чем говорят новые шаги Трампа: заставит ли он Путина пойти на скорый мир
О чем говорят новые шаги Трампа: заставит ли он Путина пойти на скорый мир

Как бы то ни было, на этом этапе, по отношению к России, Трамп перешел от пряника к плетью

8 января 2026, 08:55
Автор:
Кравцев Сергей

Действия США свидетельствуют не о скором окончании войны в Украине, а, прежде всего, об американских выборах в ноябре. Несмотря на все, у Трампа недостаточно козырей, чтобы принудить Путина к быстрому миру. Хотя изменение вектора его действий, безусловно, выгодно Украине. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что Трамп очень демонстративно приказал задержать два судна напрямую связанных именно с Россией. Другими словами, он поднял градус, понимая, что Путин никак не ответит. И Путин промолчал.

"Похоже, кто-то в Белом доме сумел объяснить Трампу несколько вещей. Во-первых, Путин водит его за нос. Во-вторых, продолжение такой политики приведет исключительно к падению рейтингов. И наконец, Трамп принял решение, что нужно начать реально давить на Путина. И здесь он имеет ситуацию он-он. Путин испугается – Трамп автор мира в Европе. Путин не пойдет на уступки – Трамп делает все возможное против российского автократа. Но мы имеем с Трампом и все происходящее во многом связано с куражом от Венесуэлы", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко замечает, как бы то ни было, на этом этапе, по отношению к России, Трамп перешел от пряника к кнуту. Но это также говорит, что скорый мир почти невозможен. Путин сейчас спрячется и начнет ждать. В таких случаях он всегда прячется и ждет. Несмотря на то, что часть элит хотела бы ускорить мирный процесс.

Что касается того, есть ли у Трампа козыри, которые позволят быстро заставить Путина, то, по мнению политолог, их практически нет. Поэтому наиболее вероятен сценарий: после определенного давления, Трамп предложит Путину через несколько месяцев или может даже недель вернуться к мирному плану. Каков будет ответ Путина, будет зависеть от уровня давления с одной стороны и уровня предложений с другой. Но территориальные претензии и снятие санкций никто не отменит.

Читайте на портале "Комментарии" — американский десант захватил российский танкер: что происходит.




