Трамп таки вирішив тиснути: які нові проблеми з’явилися в Індії

Національна валюта Індії обвалилася до рекордного рівня на тлі проблем у переговорах зі США та масштабного відтоку іноземних інвестицій. Як повідомляє Bloomberg, курс індійської рупії знизився на 0,4% — до історичного мінімуму 91,3350 рупії за долар.

Індійська рупія. Фото: з відкритих джерел

Падіння стало прямим наслідком затримки укладення торговельної угоди між Нью-Делі та Вашингтоном. Невизначеність навколо переговорів різко погіршила настрої інвесторів і спровокувала активний вихід капіталу з індійського фондового ринку. Рупія знижується вже шостий день поспіль і наразі демонструє найгіршу динаміку серед валют країн Азії.

За словами провідної економістки Emkay Global Financial Services Ltd Мадхаві Арора, індійська валюта перебуває під подвійним тиском — глобальної геополітичної нестабільності та внутрішніх проблем, зокрема затягування торговельних домовленостей зі США і постійного відтоку іноземного капіталу.

З початку січня іноземні інвестори вивели з індійських акцій близько 2,7 млрд доларів, тоді як за весь 2025 рік цей показник сягнув майже 19 млрд доларів. Додатковим ударом стала 50-відсоткова мита США на індійські товари, яка серйозно вдарила по експортерах.

Ситуація настільки загострилася, що Резервний банк Індії був змушений втрутитися в торги та продавати долари для підтримки рупії. Втім, регулятор може лише стримувати падіння, але не здатен повністю зупинити девальвацію національної валюти.

