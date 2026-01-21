Трамп таки решил давить: какие новые проблемы появились в Индии

Национальная валюта Индии рухнула до рекордного уровня на фоне проблем в переговорах с США и масштабного оттока иностранных инвестиций. Как сообщает Bloomberg, курс индийской рупии снизился на 0,4% – до исторического минимума 91,3350 рупии за доллар.

Индийская рупия. Фото: из открытых источников

Падение стало прямым следствием задержки заключения торгового соглашения между Нью-Дели и Вашингтоном. Неопределенность вокруг переговоров резко ухудшила настроения инвесторов и спровоцировала активный выход капитала из индийского фондового рынка. Рупия снижается уже шестой день подряд и сейчас демонстрирует самую плохую динамику среди валют стран Азии.

По словам ведущей экономистки Emkay Global Financial Services Ltd Мадхави Арора, индийская валюта находится под двойным давлением — глобальной геополитической нестабильности и внутренних проблем, включая затягивание торговых договоренностей из США и постоянный отток иностранного капитала.

С начала января иностранные инвесторы вывели из индийских акций около 2,7 млрд долларов, тогда как за весь 2025 год этот показатель составил почти 19 млрд долларов. Дополнительным ударом стала 50-процентная пошлина США на индийские товары, которая серьезно ударила по экспортерам.

Ситуация настолько накалилась, что Резервный банк Индии был вынужден вмешаться в торги и продавать доллары для поддержки рупии. Впрочем, регулятор может только сдерживать падение, но не в состоянии полностью остановить девальвацию национальной валюты.

