Трамп таки досяг свого: який новий маршрут в Україну відкривають США

США уклали угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ) в Україну так званим Вертикальним газовим коридором – новим маршрутом, що проходить через територію Болгарії, Румунії та Молдови. Про це 2 лютого повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі.

СПГ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з публікацією, американський СПГ транспортуватиметься до України в рамках угоди з грецьким спільним підприємством Atlantic-See LNG Trade. Йдеться про постачання газу, виробленого в США, з подальшою регазифікацією та прокачуванням трубопровідною інфраструктурою Південно-Східної Європи.

У компанії Atlantic-See LNG Trade SA заявили, що перша партія СПГ має бути доставлена до України у березні 2026 року. Цей проект стане першим масштабним використанням Вертикального газового коридору для постачання українського ринку.

4 лютого інформацію про угоду офіційно підтвердило посольство США у Києві. У дипломатичному представництві наголосили, що новий маршрут відкриває додаткові можливості для експорту американських енергоресурсів до Європи та покликаний замінити російські постачання газу. Крім того, угода розглядається як внесок американського бізнесу у зміцнення енергетичної безпеки України.

Експерти зазначають, що запуск поставок СПГ альтернативними маршрутами може істотно знизити залежність регіону від російських енергоносіїв і посилити роль США на європейському газовому ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні вводиться система обов'язкової верифікації терміналів супутникового зв'язку Starlink. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер у країні зможуть працювати лише перевірені та офіційно зареєстровані термінали, всі інші підлягатимуть відключенню.

Рішення було ухвалено з міркувань національної безпеки. Росія активно використовує Starlink у війні проти України, зокрема, для управління безпілотниками. Такі дрони складно знищити через низьку висоту польоту, стійкість до радіоелектронної боротьби і можливість управління в реальному часі на великих відстанях.



