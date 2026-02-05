logo

Трамп таки добился своего: какой новый маршрут в Украину открывают США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп таки добился своего: какой новый маршрут в Украину открывают США

Первую партию американского СПГ планируют доставить через Балканы уже в 2026 году

5 февраля 2026, 11:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США заключили соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Украину по так называемому Вертикальному газовому коридору – новому маршруту, проходящему через территорию Болгарии, Румынии и Молдовы. Об этом 2 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в энергетической отрасли.

Трамп таки добился своего: какой новый маршрут в Украину открывают США

СПГ. Фото: из открытых источников

Согласно публикации, американский СПГ будет транспортироваться в Украину в рамках сделки с греческим совместным предприятием Atlantic-See LNG Trade. Речь идет о поставках газа, произведенного в США, с последующей регазификацией и прокачкой по трубопроводной инфраструктуре Юго-Восточной Европы.

В компании Atlantic-See LNG Trade S.A. заявили, что первая партия СПГ должна быть доставлена в Украину в марте 2026 года. Этот проект станет первым масштабным использованием Вертикального газового коридора для снабжения украинского рынка.

4 февраля информацию о сделке официально подтвердило посольство США в Киеве. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что новый маршрут открывает дополнительные возможности для экспорта американских энергоресурсов в Европу и призван заменить российские поставки газа. Кроме того, соглашение рассматривается как вклад американского бизнеса в укрепление энергетической безопасности Украины.

Эксперты отмечают, что запуск поставок СПГ по альтернативным маршрутам может существенно снизить зависимость региона от российских энергоносителей и усилить роль США на европейском газовом рынке.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-4-2026/
