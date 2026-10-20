logo_ukra

BTC/USD

81385

ETH/USD

2379.56

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Трамп та Зеленський на межі нового розриву: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп та Зеленський на межі нового розриву: що сталося

CNN повідомляє про поглиблення недовіри між союзниками - суперечка про удари по російській енергетиці, розвіддані та мирні переговори посилює напруженість

20 жовтня 2026, 11:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Відносини між США та Україною знову загострилися через розбіжності щодо стратегії ведення війни, обміну розвідувальними даними та умов можливого миру з Росією. За оцінкою CNN, взаємна недовіра між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським посилюється, а діалог між Вашингтоном та Києвом переживає один із найскладніших періодів з часу їхньої конфліктної зустрічі у Білому домі.

Трамп та Зеленський на межі нового розриву: що сталося

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп заявив, що Україні час змінити людину, яка веде переговори від її імені. Незадовго до цього він закликав Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши такі атаки "ганьбою". Зеленський, у свою чергу, підкреслив, що надає перевагу партнерам, які говорять відкрито і прямо, а не тим, хто, за його висловом, може бути вбивцею навіть із посмішкою. CNN розглядає цю фразу як можливий випад на адресу позиції американського президента щодо Росії.

Трамп також звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну. Київ відкидає таке трактування і продовжує заявляти про готовність до мирних переговорів, але сторони, судячи з публічних заяв, по-різному становлять шлях до припинення бойових дій.

Додаткову тривогу в Україні викликає перспектива тристоронніх переговорів за участю США, Росії та Китаю без української сторони. У Києві побоюються, що такий формат може зміцнити позиції Володимира Путіна та підштовхнути Москву до продовження війни.

Незважаючи на тиск Вашингтона, українські сили продовжують завдавати ударів по російській інфраструктурі. Серед цілей, про які йдеться у публікації, — нафтовий термінал у Санкт-Петербурзькому регіоні, здатний переробляти до 12,5 млн. тонн нафти на рік.

Розбіжності торкаються і військової підтримки. Україна заявляє, що США, як і раніше, обмежують можливості використання Starlink, хоча американська сторона заперечує ці звинувачення. Вашингтон також відкидає заяви Києва про недостатнє надання розвідувальної інформації про балістичні ракети.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп грає на боці Путіна: чи справді готується сценарій поділу України без Києва.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини