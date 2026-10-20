Трамп та Зеленський на межі нового розриву: що сталося

Відносини між США та Україною знову загострилися через розбіжності щодо стратегії ведення війни, обміну розвідувальними даними та умов можливого миру з Росією. За оцінкою CNN, взаємна недовіра між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським посилюється, а діалог між Вашингтоном та Києвом переживає один із найскладніших періодів з часу їхньої конфліктної зустрічі у Білому домі.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп заявив, що Україні час змінити людину, яка веде переговори від її імені. Незадовго до цього він закликав Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши такі атаки "ганьбою". Зеленський, у свою чергу, підкреслив, що надає перевагу партнерам, які говорять відкрито і прямо, а не тим, хто, за його висловом, може бути вбивцею навіть із посмішкою. CNN розглядає цю фразу як можливий випад на адресу позиції американського президента щодо Росії.

Трамп також звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну. Київ відкидає таке трактування і продовжує заявляти про готовність до мирних переговорів, але сторони, судячи з публічних заяв, по-різному становлять шлях до припинення бойових дій.

Додаткову тривогу в Україні викликає перспектива тристоронніх переговорів за участю США, Росії та Китаю без української сторони. У Києві побоюються, що такий формат може зміцнити позиції Володимира Путіна та підштовхнути Москву до продовження війни.

Незважаючи на тиск Вашингтона, українські сили продовжують завдавати ударів по російській інфраструктурі. Серед цілей, про які йдеться у публікації, — нафтовий термінал у Санкт-Петербурзькому регіоні, здатний переробляти до 12,5 млн. тонн нафти на рік.

Розбіжності торкаються і військової підтримки. Україна заявляє, що США, як і раніше, обмежують можливості використання Starlink, хоча американська сторона заперечує ці звинувачення. Вашингтон також відкидає заяви Києва про недостатнє надання розвідувальної інформації про балістичні ракети.

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