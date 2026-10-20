Трамп играет на стороне Путина: действительно ли готовится сценарий раздела Украины без Киева

Президент США Дональд Трамп рискует серьезно подорвать собственные политические позиции, пытаясь добиться завершения войны в Украине на условиях, выгодных Москве. Такой прогноз представил журналист Оуэн Мэтьюз в статье для The Spectator, анализируя переговорную стратегию Вашингтона и цели Кремля.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По оценке автора, Владимир Путин может согласиться на ограниченные уступки, включая частичное прекращение огня или освобождение пленных. Однако готовность российского руководства отказаться от ключевых военных требований остается под вопросом.

Мэтьюз считает, что Кремль рассчитывает на ослабление Украины под давлением военных действий и атак на энергетическую, транспортную и логистическую инфраструктуру. Приближение зимы, по его мнению, может усилить нагрузку на украинскую экономику и гражданское население.

Отдельное внимание журналист уделил возможному трехстороннему саммиту Дональда Трампа, Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне во время мероприятий АТЭС в ноябре. По данным статьи, подобная встреча обсуждалась, однако госсекретарь США Марко Рубио 19 октября отмечал, что не знает, согласованы ли все детали окончательно. Подтвержденной договоренности о разделе Украины нет.

Автор также раскритиковал подход Трампа к переговорам, утверждая, что американский президент предлагает Москве экономические стимулы, не создавая достаточных последствий за отказ идти на компромисс. В такой ситуации, считает Мэтьюз, российский лидер может затягивать переговоры и одновременно добиваться смягчения санкций.

Дополнительным фактором стали цены на топливо и политические риски для Трампа перед промежуточными выборами в США. Журналист полагает, что Белый дом заинтересован в экономических результатах, которые можно представить как успех переговорной стратегии.

Однако решающее препятствие остается прежним: для реального завершения войны необходимо согласие Москвы на условия, которые остановят боевые действия. По мнению Мэтьюза, Путин может отказаться от компромисса, если посчитает, что военная победа уже близка.

Автор предупреждает: стремление Вашингтона быстро добиться соглашения способно сыграть против него самого, если Кремль продолжит использовать переговоры для укрепления собственных позиций.

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