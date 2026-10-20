Трамп и Зеленский на грани нового разрыва: что произошло

Отношения между США и Украиной вновь обострились из-за разногласий по поводу стратегии ведения войны, обмена разведывательными данными и условий возможного мира с Россией. По оценке CNN, взаимное недоверие между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским усиливается, а диалог между Вашингтоном и Киевом переживает один из наиболее сложных периодов со времени их конфликтной встречи в Белом доме.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп заявил, что Украине пора сменить человека, который ведет переговоры от ее имени. Незадолго до этого он призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав такие атаки "позором". Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что предпочитает партнеров, которые говорят открыто и прямо, а не тех, кто, по его выражению, может быть убийцей даже с улыбкой. CNN рассматривает эту фразу как возможный выпад в адрес позиции американского президента по России.

Трамп также обвинил Зеленского в нежелании завершать войну. Киев отвергает такую трактовку и продолжает заявлять о готовности к мирным переговорам, но стороны, судя по публичным заявлениям, по-разному представляют путь к прекращению боевых действий.

Дополнительную тревогу в Украине вызывает перспектива трехсторонних переговоров с участием США, России и Китая без украинской стороны. В Киеве опасаются, что подобный формат может укрепить позиции Владимира Путина и подтолкнуть Москву к продолжению войны.

Несмотря на давление Вашингтона, украинские силы продолжают наносить удары по российской инфраструктуре. Среди целей, о которых говорится в публикации, — нефтяной терминал в Санкт-Петербургском регионе, способный перерабатывать до 12,5 млн тонн нефти в год.

Разногласия затрагивают и военную поддержку. Украина заявляет, что США по-прежнему ограничивают возможности использования Starlink, хотя американская сторона оспаривает эти обвинения. Вашингтон также отвергает заявления Киева о недостаточном предоставлении разведывательной информации о баллистических ракетах.

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