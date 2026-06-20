Трамп публічно принизив Мелоні: у Вашингтоні спалахнув гучний конфлікт між союзниками

Президент США Дональд Трамп різко загострив публічне протистояння з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, зробивши низку резонансних заяв після саміту G7 у Франції. Глава Білого дому стверджує, що італійська лідерка неодноразово просила його про спільну фотографію, однак сама Мелоні назвала ці слова вигадкою та відвертою неправдою.

Трамп та Мелоні. Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю італійським журналістам Трамп заявив, що Мелоні нібито наполегливо домагалася спільного фото під час міжнародного форуму. За його словами, він погодився лише через жалість.

Втім, на цьому американський президент не зупинився. Згодом у своїй соцмережі він повторив ці звинувачення та припустив, що очільниця італійського уряду намагається використати контакти зі США для зміцнення власних політичних позицій усередині країни.

Трамп також натякнув, що причиною його невдоволення стали не лише особисті образи. За його словами, Італія створила проблеми для американських військових операцій проти Ірану, відмовившись надати доступ до окремих елементів своєї військової інфраструктури. Президент США заявив, що таке рішення ускладнило логістику для Пентагону та викликало серйозне роздратування у Вашингтоні.

Окремо глава Білого дому вкотре нагадав про значні витрати США на безпеку союзників по НАТО. Він наголосив, що американські платники податків щороку витрачають величезні кошти на захист європейських партнерів.

Реакція Рима була миттєвою. Джорджія Мелоні категорично спростувала слова Трампа та заявила, що не просила його про жодні фотографії. Вона висловила здивування поведінкою американського президента та дорікнула йому за ставлення до союзників.

За словами італійської прем’єрки, особливо дивним виглядає те, що Трамп демонструє більше розуміння до противників Заходу, ніж до держав, які десятиліттями залишаються стратегічними партнерами США.

Новий дипломатичний скандал може стати ще одним випробуванням для єдності західного табору на тлі загострення міжнародної безпекової ситуації.

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