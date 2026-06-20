Трамп публично унизил Мэлони: в Вашингтоне разразился громкий конфликт между союзниками

Президент США Дональд Трамп резко обострил публичное противостояние с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сделав ряд резонансных заявлений после саммита G7 во Франции. Глава Белого дома утверждает, что итальянская лидер неоднократно просила его об общей фотографии, однако сама Мелони назвала эти слова выдумкой и откровенной ложью.

Трамп и Мелони. Фото: из открытых источников

В интервью итальянским журналистам Трамп заявил, что Мэлони якобы настойчиво добивалась совместного фото во время международного форума. По его словам, он согласился только из-за жалости.

Впрочем, на этом американский президент не остановился. Впоследствии в своей соцсети он повторил эти обвинения и предположил, что глава итальянского правительства пытается использовать контакты с США для укрепления своих политических позиций внутри страны.

Трамп также намекнул, что причиной его недовольства стали не только личные оскорбления. По его словам, Италия создала проблемы для американских военных операций против Ирана, отказавшись предоставить доступ к отдельным элементам своей военной инфраструктуры. Президент США заявил, что такое решение усложнило логистику для Пентагона и вызвало серьезное раздражение в Вашингтоне.

Глава Белого дома в очередной раз напомнил о значительных расходах США на безопасность союзников по НАТО. Он отметил, что американские налогоплательщики ежегодно тратят огромные средства на защиту европейских партнеров.

Реакция Рима была мгновенной. Джорджия Мэлони категорически опровергла слова Трампа и заявила, что не просила его ни о каких фотографиях. Она выразила удивление поведением американского президента и упрекнула его в отношении к союзникам.

По словам итальянского премьера, особенно странным выглядит то, что Трамп демонстрирует большее понимание противников Запада, чем к государствам, которые десятилетиями остаются стратегическими партнерами США.

Новый дипломатический скандал может стать еще одним испытанием для единства западного лагеря на фоне обострения международной ситуации безопасности.

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