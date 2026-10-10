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Трамп поставив Зеленському ультиматум після чого зателефонував Путіну: деталі

За даними Axios, Вашингтон пов'язав рішення про експорт російського палива із відмовою України припинити удари по НПЗ

10 жовтня 2026, 08:30
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вирішив дозволити постачання російського дизельного палива на тлі розбіжностей з Україною щодо ударів по нафтопереробних заводах Росії. Про це повідомляє Axios із посиланням на високопоставленого американського чиновника, знайомого із ситуацією.

Трамп поставив Зеленському ультиматум після чого зателефонував Путіну: деталі

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За версією співрозмовника видання, рішення було ухвалене після того, як президент України Володимир Зеленський не погодився на вимогу припинити атаки на російські НПЗ в односторонньому порядку.

При цьому позиція Києва, як стверджує Axios, полягала у готовності зупинити такі удари за умови, що Росія припинить обстріл українських електростанцій. Американський чиновник заявив, що Трамп не вважав ці дії рівноцінними за наслідками.

За даними видання, під час переговорів у Майамі представники американського президента Стів Уіткофф та Джаред Кушнер повідомили українську делегацію, що Трамп має намір обговорити питання з Володимиром Путіним і скасувати обмеження на експорт російського дизеля.

Український чиновник також заявив, що американські представники погрожували припинити передачу розвідданих Україні, якщо удари по російських НПЗ продовжаться. Представник США відкинув наявність таких загроз.

Крім того, Вашингтон обговорював з українською та європейською делегаціями можливі енергетичні угоди із Москвою. Американська сторона розраховує, що економічні домовленості допоможуть досягти поступок Росії в переговорах про завершення війни.

Проте залишається відкритим головне питання: чи зможе пом'якшення обмежень вплинути на позицію Кремля чи, навпаки, зміцнить його фінансові можливості. Подані Axios відомості ґрунтуються на заявах учасників переговорів і поки не дають підстав вважати, що Москва погодилася на припинення бойових дій.

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Джерело: https://www.axios.com/2026/10/10/trump-zelensky-putin-diesel-deal-war
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