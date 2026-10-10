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Что произошло во время последнего разговора Трампа и Путина: с чем теперь вынуждена смириться Украина

Фактически Трамп снова снимает санкции с российской нефти.

10 октября 2026, 07:37
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Кравцев Сергей

Следует смириться с очевидным фактом: США, во времена Дональда Трампа, Украине не союзник. Об этом рассказал политтехнолог, политический эксперт Владимир Горковенко.

Что произошло во время последнего разговора Трампа и Путина: с чем теперь вынуждена смириться Украина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт соглашается с тем, что Дональд Трамп действительно мог бы принудить российского диктатора путина к мирным переговорам, затянув на шее российской экономики петлю в виде санкций.

"Вместо этого Трамп снова снимает санкции с российской нефти. Он не будет давить на путина. Он будет давить на Украину, чтобы мы капитулировать. Трамп стал союзником террориста Путина. Мы должны с этим смириться", – отметил политтехнолог.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что он завершил переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.

"Я только что завершил чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 000 тонн – в течение ноября, а также 1 000 000 тонн сразу после этого", — написал Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры не по дипломатическим призывам других государств, а под давлением внутренних проблем, которые будут влиять на повседневную жизнь россиян. В частности, таким фактором могут стать перебои с горючим из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

По его оценке, повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов могут создавать для Кремля дополнительные экономические трудности. В то же время, он обратил внимание на противоречие между увеличением экспорта сырой нефти и проблемами с ее переработкой внутри страны. Воздействие этих факторов на решение российского руководства будет зависеть от масштабов и продолжительности возможных перебоев.




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