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Кравцев Сергей
Следует смириться с очевидным фактом: США, во времена Дональда Трампа, Украине не союзник. Об этом рассказал политтехнолог, политический эксперт Владимир Горковенко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт соглашается с тем, что Дональд Трамп действительно мог бы принудить российского диктатора путина к мирным переговорам, затянув на шее российской экономики петлю в виде санкций.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что он завершил переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.
Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры не по дипломатическим призывам других государств, а под давлением внутренних проблем, которые будут влиять на повседневную жизнь россиян. В частности, таким фактором могут стать перебои с горючим из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.
По его оценке, повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов могут создавать для Кремля дополнительные экономические трудности. В то же время, он обратил внимание на противоречие между увеличением экспорта сырой нефти и проблемами с ее переработкой внутри страны. Воздействие этих факторов на решение российского руководства будет зависеть от масштабов и продолжительности возможных перебоев.