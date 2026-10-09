Тільки одна обставина може поставити Путіна на коліна: експерт шокував ультиматумом Україні



















Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на переговори не через дипломатичні заклики інших держав, а під тиском внутрішніх проблем, які впливатимуть на повсякденне життя росіян. Зокрема, таким чинником можуть стати перебої з пальним через удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

Фото: портал "Коментарі"

За його оцінкою, пошкодження російських нафтопереробних заводів можуть створювати для Кремля додаткові економічні труднощі. Водночас він звернув увагу на суперечність між збільшенням експорту сирої нафти та проблемами з її переробкою всередині країни. Вплив цих чинників на рішення російського керівництва залежатиме від масштабів і тривалості можливих перебоїв.

"Якщо замерзне Перм і якщо не буде бензина на Росії взимку, от тільки оце тільки ця обставина, а ніякі не Індії, не Туреччини, не Єгипти змусять Путіна сісти за стіл перемовин", — заявив Бобиренко.

Політолог також розкритикував заяви про швидке посилення українських військових спроможностей і закликав критично оцінювати обіцянки політичного керівництва. Окремо він наголосив, що російські атаки на українські міста не можна розглядати як випадкові інциденти.

За словами Бобиренка, удари по житлових районах та цивільній інфраструктурі демонструють, що Росія продовжує ескалацію війни. Він також висловив невдоволення позицією президента США Дональда Трампа, який, на його думку, недостатньо жорстко реагує на російські атаки проти України.

Портал "Коментарі" вже писав, що удень 9 жовтня в Москві та Московській області пролунали вибухи на тлі повідомлень про атаку безпілотників і малих повітряних куль. Про це повідомив Telegram-канал Astra.