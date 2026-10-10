Що відбулося під час останньої розмови Трампа і Путіна: з чим тепер змушена змиритися Україна

Потрібно змиритися з очевидним фактом: США, за часів Дональда Трампа, Україні не союзник. Про це розповів політтехнолог, політичний експерт Володимир Горковенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт погоджується з тим, що Дональд Трамп справді міг би примусити російського диктатора путіна до мирних перемовин, затягнувши на шиї російської економіки петлю у вигляді санкцій.

"Натомість, Трамп знову знімає санкції з російської нафти. Він не буде тиснути на путіна. Він буде тиснути на Україну аби ми капітулювати. Трамп став союзником терориста путіна. Ми маємо з цим змиритися", – зазначив політтехнолог.

Варто зазначити, президент США Дональд Трамп заявив, що він завершив переговори з головою РФ Володимиром Путіним, під час яких було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки. Таку заяву він зробив у соцмережі Truth Social.

"Я щойно завершив надзвичайно успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський та світовий ринки, ще 500 000 тонн – протягом листопада, а також 1 000 000 тонн одразу після цього", – написав Дональд Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін може погодитися на переговори не через дипломатичні заклики інших держав, а під тиском внутрішніх проблем, які впливатимуть на повсякденне життя росіян. Зокрема, таким чинником можуть стати перебої з пальним через удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

За його оцінкою, пошкодження російських нафтопереробних заводів можуть створювати для Кремля додаткові економічні труднощі. Водночас він звернув увагу на суперечність між збільшенням експорту сирої нафти та проблемами з її переробкою всередині країни. Вплив цих чинників на рішення російського керівництва залежатиме від масштабів і тривалості можливих перебоїв.



