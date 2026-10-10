Трамп поставил Зеленскому ультиматум после чего созвонился с Путиным: детали

Президент США Дональд Трамп решил разрешить поставки российского дизельного топлива на фоне разногласий с Украиной по поводу ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По версии собеседника издания, решение было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский не согласился на требование прекратить атаки на российские НПЗ в одностороннем порядке.

При этом позиция Киева, как утверждает Axios, заключалась в готовности остановить такие удары при условии, что Россия прекратит обстрелы украинских электростанций. Американский чиновник заявил, что Трамп не считал эти действия равноценными по последствиям.

По данным издания, во время переговоров в Майами представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, что Трамп намерен обсудить вопрос с Владимиром Путиным и отменить ограничения на экспорт российского дизеля.

Украинский чиновник также заявил Axios, что американские представители угрожали прекратить передачу разведданных Украине, если удары по российским НПЗ продолжатся. Представитель США отверг наличие подобных угроз.

Кроме того, Вашингтон обсуждал с украинской и европейской делегациями возможные энергетические соглашения с Москвой. Американская сторона рассчитывает, что экономические договорённости помогут добиться уступок России в переговорах о завершении войны.

Однако остаётся открытым главный вопрос: сможет ли смягчение ограничений повлиять на позицию Кремля или, напротив, укрепит его финансовые возможности. Представленные Axios сведения основаны на заявлениях участников переговоров и пока не дают оснований считать, что Москва согласилась на прекращение боевых действий.

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