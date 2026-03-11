Трамп послаблює нафтові санкції проти Росії: чи врятує це Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала частково пом'якшувати обмеження щодо експорту російської нафти. Рішення пояснюють необхідністю стабілізувати світовий енергетичний ринок після американсько-ізраїльських ударів по Ірану, які спровокували різке зростання нафтових цін. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

У публікації наголошується, міністр фінансів США Скотт Бессент видав Індії тимчасовий 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка вже знаходиться у морі. За його словами, такий крок має обмежений масштаб і не вплине на доходи Росії.

Згодом Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість подальшого послаблення окремих санкцій. Сам Трамп під час прес-конференції підтвердив, що адміністрація "знімає деякі нафтові обмеження", щоб знизити ціни на енергоносії. При цьому він не уточнив, які саме заходи буде скасовано, проте дав зрозуміти, що від рішення може виграти Москва.

Така політика викликала різку критику з боку демократів у Сенаті. Законодавці звинуватили Білий дім у тому, що він фактично надає російському лідеру Володимиру Путіну "величезний фінансовий стимул" у розпал війни проти України.

Економічна ситуація у російській енергетиці справді залишається напруженою. За даними ЗМІ, у лютому надходження від нафтогазового сектора до бюджету РФ впали на 44% порівняно з минулим роком, що змусило Москву активніше використати кошти Фонду національного добробуту.

Сам Путін вже закликав енергетичні компанії скористатися тимчасовим зростанням цін і водночас розглядає можливість перенаправлення постачання з європейського ринку на інші напрямки. Йдеться, зокрема, про систему трубопроводів Дружба, якою раніше йшла значна частина постачань до Європи.

Аналітики попереджають: якщо високі ціни на нафту збережуться лише кілька місяців, ефект для бюджету Росії буде обмеженим. Але триваліша енергетична криза може помітно зміцнити фінансові можливості Кремля.

