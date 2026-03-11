Трамп ослабляет нефтяные санкции против России: спасет ли это Путина

Администрация президента США Дональда Трампа начала частично смягчать ограничения на экспорт российской нефти. Решение объясняют необходимостью стабилизировать мировой энергетический рынок после американско-израильских ударов по Ирану, которые спровоцировали резкий рост цен на нефть. Об этом говорится в материале "The New York Times".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, министр финансов США Скотт Бессент выдал Индии временное 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. По его словам, такой шаг имеет ограниченный масштаб и не окажет значительного влияния на доходы России.

Позже Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность дальнейшего ослабления отдельных санкций. Сам Трамп на пресс-конференции подтвердил, что администрация "снимает некоторые нефтяные ограничения", чтобы снизить цены на энергоносители. При этом он не уточнил, какие именно меры будут отменены, однако дал понять, что от решения может выиграть Москва.

Такая политика вызвала резкую критику со стороны демократов в Сенате. Законодатели обвинили Белый дом в том, что он фактически предоставляет российскому лидеру Владимир Путин "огромный финансовый стимул" в разгар войны против Украины.

Экономическая ситуация в российской энергетике действительно остается напряженной. По данным СМИ, в феврале поступления от нефтегазового сектора в бюджет РФ упали на 44% по сравнению с прошлым годом, что вынудило Москву активнее использовать средства Фонда национального благосостояния.

Сам Путин уже призвал энергетические компании воспользоваться временным ростом цен и одновременно рассматривает возможность перенаправления поставок с европейского рынка на другие направления. Речь идет, в частности, о системе трубопроводов Дружба, через которую ранее шла значительная часть поставок в Европу.

Аналитики предупреждают: если высокие цены на нефть сохранятся всего несколько месяцев, эффект для бюджета России будет ограниченным. Но более длительный энергетический кризис может заметно укрепить финансовые возможности Кремля

