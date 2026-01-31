Трамп побачив поступку Кремля Україні: чому тепер усі чекають березня

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що обіцянка Росії утриматися від ударів по київській енергосистемі до 1 лютого є поступкою Україні. Йдеться про вимогу Києва запровадити так зване "енергетичне припинення вогню" перед наступним раундом переговорів, який заплановано в Абу-Дабі. Про це пише The Economist.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, що такий крок з боку Володимира Путіна може переслідувати одразу кілька цілей. З одного боку, Кремль, мабуть, намагається виграти час. З іншого боку, подібний жест може свідчити про готовність до компромісу, обриси якого поступово стають помітнішими.

За даними джерел, близьких до української переговорної групи, тристоронні консультації України, США та Росії, що відбулися 23–24 січня в Абу-Дабі, стали "одними з найконструктивніших" за весь час діалогу. При цьому ключові розбіжності залишаються незмінними кілька місяців. Зокрема, йдеться про те, чи готова Росія прийняти гарантії безпеки, погоджені Києвом та Вашингтоном, а також чи доведеться Україні відступити з територій, які вона, як і раніше, контролює.

Видання зазначає, що низку технічних елементів потенційної угоди вже вдалося погодити. Проте великого прориву не варто очікувати як мінімум до березня — після завершення зимового настання РФ і на тлі економічних проблем, що наростають у Росії.

Переговори 1 лютого, на думку The Economist, можуть прояснити справжні наміри Путіна – чи готовий він пом'якшити вимоги щодо передачі Україні укріплених районів Донбасу. Позиція Києва залишається незмінною: припинення вогню має фіксувати існуючу лінію розмежування. Як компроміс обговорюється створення демілітаризованої зони під міжнародним управлінням.

Водночас Україна діє за подвійною стратегією: демонструє прихильність до переговорів під егідою США, але паралельно готується до затяжного протистояння, зміцнюючи армію та виснажуючи ресурси Росії, зазначає видання.

