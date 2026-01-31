Кто на самом деле договорился об энергетическом перемирии: почему Путин от него выигрывает

С энергетическими перемириями вышли странные вещи. Поначалу в него никто не верил. Затем тем, что РФ перенесла массированные обстрелы энергетики Украины, Москва всех удивила, а потом все окончательно стало ясно, когда Кремль намекнул, что просто готовится устроить блекаут в Украине во время сильнейших морозов, а сейчас просто взял паузу. Так что же означает это "энергетическое перемирие"? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, собрав мнения экспертов.

Энергетическое перемирие

Похоже, что в очередной раз в дураках оказался нынешний президент США.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что, прежде всего, речь идет о скрытых договоренностях, которые были согласованы еще в Абу Дабе. Или там договаривались, но не договорились, и все решили просьбу Трампа и жест доброй воли со стороны Путина.

"Почти наверняка можно сказать, что у Абу Даби каких-то конкретных договоренностей по "энергетическому перемирию" не было, хотя эта тема, по словам Зеленского и сообщениями западных СМИ, там обсуждалась. Если бы у Абу Даби были договоренности об энергетическом перемирии, американцы, прежде всего Стив Виткофф, сразу бы об этом сказали. Виткофф после первого раунда переговоров в Абу Даби изо всех сил пытался продемонстрировать положительные результаты этих переговоров и соответственно своей работы. И, если бы тогда договорились об "энергетическом перемирии", Виткофф обязательно бы об этом сказал, чтобы продемонстрировать свои переговорные успехи", – отметил эксперт.

По его словам, то, что сказал Трамп, должно быть, так оно и было. Фактически вместо официальных договоренностей состоялась банальная "понятийка", личная договоренность между Трампом и Путиным. Вроде бы все довольны. Но за сутки выходит Песков, спикер Путина, и говорит, что это "перемирие" длится лишь до 1 февраля.

"И кто кого обманывает? Похоже, что в очередной раз в дураках оказался нынешний президент США. Хорошо, что он понял, что российские удары зимой и в лютые морозы по энергетическим объектам Киева и других городов Украины создают настоящую гуманитарную катастрофу и инициировал "энергетическое перемирие". Но сейчас нужно понять другое: Путин снова его обманывает. Вместо недели "перемирие" Россия собирается выполнять его всего 2-3 дня. И за "перемирие" россияне выдают банальную паузу в воздушных ударах по Киеву, что регулярно случалось и раньше. То есть из этой истории не нужно делать большие выводы и не следует это "перемирие" воспринимать как пролог завершения войны и прелюдию к мирному соглашению. Это ситуативное реагирование Трампа на реальную и острую проблему, и ситуативная тактическая игра Путина по отношению к Трампу. Это не первое, и, пожалуй, не последнее временное (несколькодневное) условное "перемирие", которое объявляет Путин. Это его тактическая игра вокруг переговорного процесса", – прокомментировал политолог.

Даже без всякого "перемирия" пауза в обстрелах Украины все равно была бы неизбежной

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан обратил внимание, что Россия замерзает сама. Белгород, Курск, Мурманск и сотни городов по всей РФ – аварии, прорывы теплосетей, тьма и холод. В подавляющем большинстве случаев – не из-за украинских ударов, а из-за ветхого ЖКХ, лет хищения и деградации инфраструктуры.

"Для Кремля "энергетическое перемирие" – это способ не дать Украине погрузить в холод и тьму еще больше российских городов. Во время сильных морозов. Вплоть до Москвы включительно. Потому что это уже не далекая СВО, а катастрофа национального масштаба в самой России", – отметил эксперт.

При этом он добавляет, что во время последнего массированного удара Россия применяла ракеты, изготовленные уже в январе 2026 года. Это означает простую вещь: складов нет, запасов нет, есть только то, что только что вышло из производства.

"Итак, даже без всякого "перемирия" пауза все равно была бы неизбежной. Ибо, чтобы собрать новый пакет для следующего удара – нужно время. Именно эту неизбежную техническую паузу Владимир Путин упаковал и продал Дональду Трампу, как "жест доброй воли". А вашингтонский дедуля воспринял это все за чистую монету", – считает Вадим Трюхан.

Он продолжает, на фоне "перемирия" председатель Госдумы Вячеслав Володин уже анонсировал новые удары, не дождавшись завершения даже вторых суток с момента его старта.

"И здесь ключевое: в России экспромтов не бывает. Фраза "оружие возмездия" – это: не риторика для эмоций, не "мнение отдельного политика", а термин из пропагандистского словаря, которым заранее объясняют и оправдывают будущую эскалацию. Российское зазомбированное пропагандой население морально готовится к новому удару: чтобы атака по гражданской инфраструктуре выглядела "справедливой"; чтобы холод и тьма в Украине подавались как "возмездие"; чтобы эскалация после 1 февраля воспринималась как ожидаемая и неизбежная. И теперь – без лишних подводок. Интересно, что скажет Дональд Трамп, когда до завершения обещанного ему путином "недели" россия – накопив новые ракеты – ударит их так называемым "оружием возмездия" именно на пике сильных морозов в Украине? Скажет, что это снова "не то имели в виду"?", – задается вопросом эксперт.

Вадим Трюхан подытоживает, энергетическое перемирие – это не о мире. Это о том, как зиму, аварийное ЖКХ, пустые слоги без ракет и слово "возмездие" выдать за дипломатический процесс.

